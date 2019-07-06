Başkan Erdoğan, Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü 06.07.2019 01:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya’daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşrutiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.