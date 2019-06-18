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Başkan Erdoğan Fatih Camii'nde Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı

18.06.2019 18:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldı. Törene Başkan Erdoğan'la birlikte Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.


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