Hak-İş genel kurulunda konuşan Erdoğan, Merkez Bankası'ndaki görev değişimine değindi. "Orada tıkanıklık vardı, bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk" diyen Erdoğan, faizin tek haneli rakamlara indirilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Erdoğan: Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız (Video)10.07.2019 15:30
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