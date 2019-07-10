Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız (Video)

Başkan Erdoğan: Faizi tek haneli rakamlara indirmek zorundayız (Video)

10.07.2019 15:30

Hak-İş genel kurulunda konuşan Erdoğan, Merkez Bankası'ndaki görev değişimine değindi. "Orada tıkanıklık vardı, bedelini tüm ülke birlikte ödüyorduk" diyen Erdoğan, faizin tek haneli rakamlara indirilmesi gerektiğini söyledi.


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