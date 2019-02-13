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Başkan Erdoğan: Faiz oranlarını sıfır seviyesine indiren iktidarız

13.02.2019 15:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Başkan Erdoğan: ''Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 0 seviyelerine indiren iktidarız. Sadece bu yıl kullandıracağımız kredi tutarı 22 milyar TL. Özellikle sıkıntılı dönemlerde esnaflarımızın borçlarını yapılandırarak önlerini görebilmelerini sağladık'' dedi.


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