Başkan Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kur'an-ı Kerim dinleyen Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti23.06.2019 01:48
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