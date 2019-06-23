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Başkan Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

23.06.2019 01:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kur'an-ı Kerim dinleyen Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.


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