Uzay Ajansı'nın kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'CHP zihniyeti bu. Biz burs veriyoruz öğrencilerimize CHP AYM'ye götürdü bunu ve AYM onları haklı gördü. Başbakanlıktan her müracaat edene kredi ve burs verdik. Kimseyi boş çevirmedik. Daha sonra bu işi kredi yurtlar kurumuna bağladık ve şimdi bu kurum üzerinden veriyoruz. Fakat gençler bursu istiyor da krediyi istemiyor. Fakat geri öderken faiz yok, sigortalı iş bulmadan da ödeme yok. Ey CHP istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız bu adımı atacağız. Antarktika'ya giden gençlerimiz öğrencilerimiz heyecanla gittiler.Bunlar geride nal toplasınlar. Biz bu makamları millete hizmet etme makamları olarak görüyoruz. Hizmet ederken de geride hoş sada bırakalım istiyoruz. Bunun önüne hiç kimse geçemez.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Ey CHP, istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız!06.03.2019 23:20
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