Başkan Erdoğan Eskişehir'de vatandaşların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmadı 07.09.2019 16:51

Başkan Erdoğan, Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslendi. Otobüsün kapısında kısa bir konuşma yapan Erdoğan'a kalabalığın arasından bir vatandaş "Seni seviyoruz Cumhurbaşkanım" diye seslendi. Erdoğan, Vatandaşın sevgi gösterisine "aynı şekilde" diyerek yanıt verdi.