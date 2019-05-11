Başkan Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenazesine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze namazına katıldı.
Başkan Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenazesine katıldı11.05.2019 14:16
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