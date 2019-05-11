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Başkan Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenazesine katıldı

11.05.2019 14:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesinin cenaze namazına katıldı.


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