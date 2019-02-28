Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara keyif çayı dağıttı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter'dan paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi öncesi yolda vatandaşlara kenevir torbasında keyif çayı ikram etti.
Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara keyif çayı dağıttı28.02.2019 14:32
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