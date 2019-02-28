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Başkan Erdoğan Erzurum'da vatandaşlara keyif çayı dağıttı

28.02.2019 14:32

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter'dan paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi öncesi yolda vatandaşlara kenevir torbasında keyif çayı ikram etti.


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