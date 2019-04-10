Başkan Erdoğan Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu 10.04.2019 15:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı için yapılan yeni binanın açılışında konuştu. Erdoğan, "Çok yakında anlayacakları dilden mesajlar vereceğiz" diyerek Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi..