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Başkan Erdoğan Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu

10.04.2019 15:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı için yapılan yeni binanın açılışında konuştu. Erdoğan, "Çok yakında anlayacakları dilden mesajlar vereceğiz" diyerek Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi..


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