Başkan Erdoğan, ekmek pahalılığına karşı böyle önlem almıştı 08.03.2019 00:59

Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mart 1994 tarihinde belediye başkanı seçildikten sonra ekmek fiyatını düşürmek için Halk Ekmek'in büfe sayısını artırdı, et fiyatını düşürmek için İSMER'i kurdu.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde fırında 6 bin liraya satılan ekmeği 3 bin liradan satmıştı.

Erdoğan, "20 Haziran 1994 sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan devam ettireceğiz. Bildiğiniz gibi 250 bin üretimle devraldık. 250 binle devraldığımız tesislerimizi aynı tesis, aynı kadroyla 3 vardiya yapmak suretiyle 640 bine üretimi çıkardık" demişti.

Erdoğan, İstanbul Fırın Odası'nın ekmek fiyatını 6 bin liraya çıkarması karşısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığı itirazı İstanbul Valiliği'nde haklı bulduğunu belirterek, konunun mahkemeye intikal edeceğini açıklamıştı.

İstanbul Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'lerde üretilen ekmeği 3 bin liradan satmayı sürdüreceklerini bildiren Recep Tayyip Erdoğan, kapasiteyi de aynı işçi ve tesislerle 250 binden 640 bine çıkardıklarını açıklamıştı.