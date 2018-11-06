Başkan Erdoğan: "Eğitime ayrılan rakam 10 milyardan 120 milyara çıktı" 06 Kasım 2018, Salı

"Eğitim bu ülkenin yıllardır üzerinde durduğu, çalıştığı ama bir türlü istediğini alamadığı bir konuydu. Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Şimdi çıkıyor atıyor. Öğretmenler açıktaymış. Sınıflar boşmuş. Dünyadan haberi yok. Millet gerçekleri görüyor. Üniversitei Iğdır'daki, Kars'taki, Hakkari'deki öğrencilerimizin ayağına götürdük. Kredi Burs miktarlarını değiştirdik. Her müracaat edene bu verilecek. Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor. Evladım krediye de müracaat etsen faiz uygulaması yok.".