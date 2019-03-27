Düzce mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin bizim dünyamızda yeri asla olmaz, milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir, hesabını verecektir" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir." diyerek vatandaşları 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandığa gitmeleri konusunda uyardı..
Başkan Erdoğan Düzce'de teşkilatları uyardı!27.03.2019 13:21
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