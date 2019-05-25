Başkan Erdoğan duyurdu: 2021'e yetiştirmiş olacağız 25.05.2019 22:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, temeli geçtiğimiz aylarda atılan AKM ile ilgili, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.