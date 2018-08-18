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Başkan Erdoğan: "Dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz"

18 Ağustos 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan, AK Parti 6. Olağan Kongresi öncesi dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz." dedi.

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