"Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya yaşanacak bir ev değil, en büyük medeniyetlerin birikimini de bırakmıştır. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. ABD ikinci sırada. Biz böyle bir ülkeyiz. Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. İşte o zaman hep birlikte başka bir seviyeye ulaşacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırsatçılara, provakatörlere fırsat vermememiz gerekiyor."
Başkan Erdoğan: "Dünyada bir numarayız"05 Kasım 2018, Pazartesi
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