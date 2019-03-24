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Başkan Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz

24.03.2019 17:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''"Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün Yenikapı'dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provakatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz." dedi.


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