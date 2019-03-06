Başkan Erdoğan: Dörtlü çeteye Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? 06.03.2019 16:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Kardeşlerim bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Şimdi ne var? Zillet ittifakı. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete! Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?'' dedi.