Hakkari'deki patlamada dört evladımız şehit oldu, 20 civarında yaralımız var. Terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hep hüsran olacağını sürekli söylüyoruz. Bu arada da boş durmuyoruz. İşte son bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi. İnşallah çok yakında Fırat'ın doğusundaki mazlumları da özgürlüğüne kavuşturacağız.
Başkan Erdoğan: "Dört evladımız şehit oldu"10 Kasım 2018, Cumartesi
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