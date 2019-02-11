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Başkan Erdoğan: Domates, biber, patlıcan terörünü bitireceğiz

11.02.2019 09:33

Erdoğan, sebze-meyvede fiyat oyununa sert çıktı. Elini milletin cebine uzatan fırsatçıları uyardı. Başkan Erdoğan: ''Ne diyorlar; domates, patates, patlıcan, sivri biber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalesef bir çete de öyle türedi. Hale giden müfettişleri dövmeye kalktılar. Şunu iyi bilsinler. Nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristlerin işini bitirdiysek, halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz'' dedi.


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