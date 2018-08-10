Başkan Erdoğan dolar operasyonunu böyle açıklamıştı

ABD'nin Türkiye'ye dolar üzerinden çekmeye çalıştığı operasyonu Başkan Erdoğan 15 Aralık 2017'de yaptığı konuşmasında açıkça anlatmıştı. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Erdoğan, tehditlere boyun eğilmeyeceği mesajını vermişti.
Başkan Erdoğan dolar operasyonunu böyle açıklamıştı10 Ağustos 2018, Cuma
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