Yol Durumu

Başkan Erdoğan dolar operasyonunu böyle açıklamıştı

10 Ağustos 2018, Cuma

ABD'nin Türkiye'ye dolar üzerinden çekmeye çalıştığı operasyonu Başkan Erdoğan 15 Aralık 2017'de yaptığı konuşmasında açıkça anlatmıştı. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Erdoğan, tehditlere boyun eğilmeyeceği mesajını vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları