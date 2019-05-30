Başkan Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Başkan Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Başkan Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü30.05.2019 23:54
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