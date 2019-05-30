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Başkan Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü

30.05.2019 23:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Başkan Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.


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