"Her mücadele, her gayret önemlidir. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek hayatın tamamını kapsıyor olması nedeniyle ayrı bir saygıya sahiptir. Bu çocuklarımız yıllarca dört duvar arasında hayatlarını sürdürmüşlerdir. Engelli bireylerin hayata katılımları için devrim niteliğinde adımlar attık. 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor."
Başkan Erdoğan: "Devrim niteliğinde adımlar attık"05 Kasım 2018, Pazartesi
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