Başkan Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu 06.05.2019 18:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Biz ancak şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmakla, gazilerimize sahip çalışmakla mükellefiz. Devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara hamdolsun sahibiz. Milletimizin şehit yakınlarını 'teröristler' olarak yaftalayanlar, hele hele bölücü terör örgütü mensuplarını bir tutanları asla unutulmayacaktır." dedi.