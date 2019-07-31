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Başkan Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

31.07.2019 15:56

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın ziyarete sivil plakalı bir araçla gelmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Ankara'da sürpriz görüşmeye ait ilk görüntüler...


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