Başkan Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Erdoğan'ın ziyarete sivil plakalı bir araçla gelmesi dikkatlerden kaçmadı. İşte Ankara'da sürpriz görüşmeye ait ilk görüntüler...
Başkan Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler31.07.2019 15:56
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