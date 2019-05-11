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Başkan Erdoğan: Darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez

11.05.2019 21:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birlik Vakfı Genel Merkezi'nde 39. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı'na katıldı. Erdoğan iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, YSK'nın verdiği karar sonrası dış basında yer alan açıklamalarla ilgili,"Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez." ifadelerini kullandı.


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