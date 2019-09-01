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Başkan Erdoğan da tepki göstermişti! Ve sökülmeye başlandı

01.09.2019 18:02

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümüne başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki göstermişti.


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