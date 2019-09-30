Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 sezonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senfoni Orkestrasını dinlemek için Külliye'deki gösteriye katıldı.
Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı30.09.2019 21:08
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