Haberler Web TV Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konserine katıldı

30.09.2019 21:08

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 sezonuna başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senfoni Orkestrasını dinlemek için Külliye'deki gösteriye katıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları