Başkan Erdoğan: Cumhurbaşkanı seçilme oranı yüzde 50 barajı vazgeçilmez kriterdir ve sistemin omurgasıdır (Video) 05.10.2019 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan seçim barajı hakkında da "Cumhurbaşkanının seçilme oranını yüzde 40'a düşürme gibi çabamız yok. Yüzde 50 seçilme sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. CHP bundan kendine bir şey çıkarmaya çalışıyor. Bundan sana bir şey çıkmaz. Kemik de düşmez" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den 40'a düşürülmesiyle ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusudur." diyen Erdoğan, "Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize, hizmet aşkımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse milletimizle aramıza giremez." dedi.