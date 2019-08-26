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Başkan Erdoğan: Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

26.08.2019 14:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi, tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu yakından görme imkanına kavuşacağız.'' dedi.


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