Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi

LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.
Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi05 Kasım 2018, Pazartesi
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