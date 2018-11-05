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Başkan Erdoğan çocuklarla birlikte şarkı söyledi

05 Kasım 2018, Pazartesi

LİMAK Vakfı tarafından yaptırılan zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitim göreceği Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulda şarkı söyleyen çocuklara eşlik etti.


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