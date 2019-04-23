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Başkan Erdoğan çocukları kabulünde konuştu ve koltuğunu minik Fatih'e bıraktı

23.04.2019 12:49

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a bıraktı.


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