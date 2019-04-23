Başkan Erdoğan çocukları kabulünde konuştu ve koltuğunu minik Fatih'e bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a bıraktı.
Başkan Erdoğan çocukları kabulünde konuştu ve koltuğunu minik Fatih'e bıraktı23.04.2019 12:49
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