Başkan Erdoğan: Cindoruk o sözlerin bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber'de yaptığı açıklamada, Hüsamettin Cindoruk ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi. Erdoğan, ''Ortaklaşa bir tehdit dili. Cindoruk bunun bedelini ödeyecek. Her ne kadar hukukçu oluğunu söylüyorsa bedelini ödeyecek. Öbürü (Engin Altay) ismini anmayayım. Eğer biz yargıyı iyi çalıştırmazsak bunlara nerede meydanı boş bırakırsak saldıracaklar. Bunlara cevap vermeyi dahi lüzumsuz görüyorum. Kendisine seçimlerden sonra hukuk önünde hesabını soracağım.Biz bunların tehditlerine aldırış edecek değiliz.'' ifadelerini kullandı.
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