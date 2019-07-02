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Başkan Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

02.07.2019 15:10

Başkan Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesi'nin ardından gittiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından karşılandı. İki lider ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı.

Başkan Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.

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