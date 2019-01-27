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Başkan Erdoğan: CHP'ye en güzel cevabı antalya verecek

27 Ocak 2019, Pazar

Başkan Erdoğan, "Bu parti Gazi Mustafa Kemal'in istismarını yapmıştır. Demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, bölücülerle hareket etmeye kadar vardı. Varsın yürüsün, en güzel cevabı bunlara Antalya verecek. Biz kimin kiminle yürüdüğüne bakıyoruz." dedi.


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