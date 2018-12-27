Mesele siyaseti anlama, halkıyla diyalog kurma meselesidir. Halkının gönlüne giremeyen halkının huzuruna da çıkamaz. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ olduğunu göstermek için bunları anlatıyorum. Kaset kumpası ile önü açılmışsa da CHP kurultayı ile geldiği için meşru bir siyasetçidir. Tercihlerine saygı duyuyorum. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için sokağı işaret ediyor. 15 Temmuz gecesi ise tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini yudumluyor.
Başkan Erdoğan: "CHP'nin tercihine saygım var"27 Aralık 2018, Perşembe
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