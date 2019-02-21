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Başkan Erdoğan, CHP'nin çiftçi yalanına rakamlarla yanıt verdi

21.02.2019 18:32

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bay Kemal'in çiftçiler üzerinden söylediği yalanlara rakamlarla yanıt verdi. Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki çiftçi battı. Çiftçi aç. Bay Kemal be doğru konuş. Akşam yalan, sabah iftira. Toplamda 2.6 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik çiftçiye." dedi.


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