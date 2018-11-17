Başkan Erdoğan: "CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz" 17 Kasım 2018, Cumartesi

Başka insanların acıları, kanları, emekleri, yeraltı yerüstü zenginlikler üzerinde kurulan refahın tıpkı sırça bir köşk gibi tuzla buz olmaya mahkum olduğuna inanıyoruz. Hem kendi ülkemizde, hem de gönül coğrafyamızın tüm köşelerinde adalet, vicdan ve paylaşım esasıyla hareket ediyoruz. Açık ve net söylüyorum. Biz tek parti devrinden beri, milleti aşağılayan, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. CHP'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Kendi kifayetsizliklerini tembelliklerini örtmek isteyenlere meydanı asla bırakmayacağız.