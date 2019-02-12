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Başkan Erdoğan: CHP'nin başındaki zat sadece seçim sandığını görünce Çorum'u hatırlar

12.02.2019 17:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu mitingi ardından Çorum Abide Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimizi sadece ufukta seçim sandığını görünce Çorum'u hatırlayanlardan olmadık'' dedi.


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