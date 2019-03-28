Başkan Erdoğan CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın salondan kovduğu şehit eşiyle konuştu 28.03.2019 13:14

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar şehit ailelerini kahvaltıya davet etti. Kahvaltıya katılan bir şehit eşi, Karalar'a HDP ile ittifak kurdukları için tepki gösterdi. Bunun üzerine Zeydan Karalar, şehit eşini salondan kovdu. Karalar'ın bu skandal hareketi büyük tepki gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaşanan bu olay üzerine şehit eşi Gülcan Demiryürek'i aradı ve üzüntülerini ifade etti. Başkan Erdoğan, şehit eşine yanındayız mesajı verdi. Başkan Erdoğan ve şehit eşi ile telefon görüşmesinin detayları haberimizde...