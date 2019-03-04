Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu. Millet CHP'ye görev verdi. Bunlar tek başına iktidar oldular mı? Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler mi? Hatay'ın belediye başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 'oy verirseniz hizmet alırsınız' diyor. Şu kafaya bak, mantığa bak. Senin görevin nedir? Senin görevin hizmet etmek. Ne demek yani 'sen bana oy verirsen sana hizmet var'. Bizim böyle hizmet anlayışımız yok. Bu adam belediye başkanı değil, sokak kabadayısı sokak. Şu hale bak!'' dedi.
Başkan Erdoğan CHP'li ismi eleştirdi! ''Şu kafaya bak! Bu adam sokak kabadayısı''04.03.2019 17:48
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