Çöp dağlarını kaldırdık, İstanbul'un 40 yıllık su sorununu bitirdik. Bizden önce de CHP vardı İstanbul'da… Bay Kemal konuşuyor, acaba bunlardan haberi var mı, önce onun Kâğıthane'nin yerini öğrenmesi lazım. İstanbul'un 39 ilçesi var İstanbul'un gelin 31 Mart'ta da bu hizmetleri alamayan belediyelere de bu hizmeti götürelim oraları da AK Parti hizmetlerinden faydalandıralım. Gelin şu CHP'nin zulmünden kurtaralım bu milleti. Bizim de çıktığımız o Belediye Başkanlığı yolculuğumuzu cezaevinde bitirmeye çalıştılar. Ama milletimiz iradesi öyle güçlüydü ki tüm engelleri aştık ve ülkemizi yönetme fırsatı bulduk ve nihayet işte bugünlere geldik. Ülkemizin yönetim sistemini de değiştirerek tarihimizin en büyük reformlarından birine imza attık. Gerek İstanbul'da gerek diğer 81 ilde eksikleri tespit edip Belediye başkanlarımıza talimatlarımızı verdik. Pek çok projeyi de bizzat takip ettik.
Başkan Erdoğan: "CHP zulmünden bu milleti kurtaralım"08 Aralık 2018, Cumartesi
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