"Türkiye'nin tarihinde adı yoklukla, faşizan baskıyla özdeşleşmiş bir partinin aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz. Rahmetli Nurettin Topçu, 'Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık' der. Milletimiz kendisi ile aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, aynı türküleri söyleyen yerli ve milli siyasetçi ile siyaset istiyor. Artık her adımını devlet ve millet düşmanları ile birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp, milletin kendisine hakaret eden bu CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart'ta sandıkta alacaktır."
Başkan Erdoğan: "CHP zihniyeti hak ettiği cevabı 31 Mart'ta sandıkta alacaktır"20 Kasım 2018, Salı
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