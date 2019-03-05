Başkan Erdoğan: CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur demektir 05.03.2019 14:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eyüpsultan'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; çarpık yapılaşma. 4Ç. Bak şimdi Beylikdüzü çöplük. İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? O pislikten nasıl temizlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen karşı tarafta Sütlüce Mezbahanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlü Kongre Merkezi.'' dedi.