Başkan Erdoğan: CHP ihanet çizgisinde bir koçbaşı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Cehaletle gaflet ve ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Burada en ufak bir yanlışta ihanet tarafına kayıverirsiniz. CHP cehalet ve gaflet, gaflet ve ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz toparlanmalarını beklerken çok büyük savrulmalar yaşıyorlar. Bugün CHP milli irade düşmanları tarafından bir koç başı olarak kullanılan bir aparata dönmüştür.'' dedi.
Başkan Erdoğan: CHP ihanet çizgisinde bir koçbaşı oldu06.03.2019 16:11
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