Başkan Erdoğan: CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık 04.03.2019 17:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. Şimdi her üniversite genci Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaatını yaptıktan sonra geri döndürmek yok.'' dedi.