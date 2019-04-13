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Başkan Erdoğan, cezaevindeyken oğluna yazdığı mektubu okudu

13.04.2019 13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu'nda, cezaevindeyken oğlu Bilal Erdoğan'ın mezuniyetine katılamaması sebebiyle kaleme aldığı mektubu ilk kez okudu.


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