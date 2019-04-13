Başkan Erdoğan, cezaevindeyken oğluna yazdığı mektubu okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Önder İmam Hatip Derneği Genel Kurulu'nda, cezaevindeyken oğlu Bilal Erdoğan'ın mezuniyetine katılamaması sebebiyle kaleme aldığı mektubu ilk kez okudu.
Başkan Erdoğan, cezaevindeyken oğluna yazdığı mektubu okudu13.04.2019 13:32
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