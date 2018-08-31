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Başkan Erdoğan; "Cehenneme kadar kovalarız"

31 Ağustos 2018, Cuma

Biz bu orduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi yedi düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız.

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