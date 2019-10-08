Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

Başkan Erdoğan: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

08.10.2019 22:12

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham haddini aştı. Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyona ilişkin açıklama yapan Graham küstahça tehditler savurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir." ifadelerini kullandı. ABD'li Senatör Graham'ın tehditleri akıllara gücünü daima milletten alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu ve Mehmet Akif Ersoy'a ait olan, ''Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol hak yoludur dönme bilmez yürürüz'' dizelerini getirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları