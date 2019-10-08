Başkan Erdoğan: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörü Lindsey Graham haddini aştı. Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyona ilişkin açıklama yapan Graham küstahça tehditler savurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Graham,"Türkiye Suriye'nin kuzeyine girerse, bu adımı Kongre'nin cehennemden gelme yaptırımları takip edecektir." ifadelerini kullandı. ABD'li Senatör Graham'ın tehditleri akıllara gücünü daima milletten alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu ve Mehmet Akif Ersoy'a ait olan, ''Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz, bu yol hak yoludur dönme bilmez yürürüz'' dizelerini getirdi.
Başkan Erdoğan: Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz08.10.2019 22:12
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