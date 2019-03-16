Başkan Erdoğan: Çatalca Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Çatalca 39 mahallesi ile ülkemizin kültürel zenginliğinin en yoğun olduğu ilçelerinden bir tanesidir. Çatalca-Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak. Çatalca'yı, Halkalı'da biten banliyö hattı ve hızlı tren vasıtasıyla İstanbul'a ve dolayısıyla tüm Türkiye'ye daha da yaklaştıracağız. İlçemizin turizmini geliştirmek için bir çok teşvik düzenlemeleri yapacağız.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Çatalca Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanacak16.03.2019 16:36
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